Le plan incliné de Saint-Louis Arzviller, une pépite de notre patrimoine

Situé en Moselle, le plan incliné de Saint-Louis Arzviller est un ouvrage industriel unique. Mis en service en 1969, c'est un ascenseur à bateaux qui facilite la traversée des Vosges. Il permettait aux navires d'éviter 17 écluses en réduisant une journée de navigation à près de quatre minutes. À cette époque, les presses le décrivaient comme "un géant qui prend les péniches dans ses bras". Près de quatre ans de travaux ont suffi pour terminer le chantier. Et depuis, le plan incliné n'a pas changé. Les bateaux de plaisance ont remplacé les péniches industrielles et le site reçoit près de 100 000 visiteurs par an.



