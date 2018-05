Le plus beau marché de France est celui de Sanary-sur-Mer ! Découvrez le palmarès complet

Plus de quatre mois de compétition et près de trois millions de votants sur notre site dédié, l’heure de la révélation du plus beau marché de France a sonné. Et l'heureux gagnant est celui de Sanary-sur-Mer, dans le Var ! Dans cette commune de 16.000 habitants, le marché, situé sur le port, fait office d'institution depuis de nombreuses années. Outre le soleil provençal, qui est souvent de la partie, on y trouve tous les mercredis des produits de la pêche locale (turbot, seiche, rougets) mais aussi des citrons, des oranges et bien sûr des olives, spécialité locale.