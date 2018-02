"Le plus dur, c'est la violence et l'hygiène" : après 17 ans dans la rue, Anne se bat pour les femmes SDF

LCI : Vous êtes devenue SDF à l'âge de 18 ans, qu'est-ce qui vous a fait basculer dans la rue ?

Anne Lorient : Je fais partie d’une famille bourgeoise du nord de la France. Quand j’étais petite, à partir de l’âge de 6 ans, un de mes frères m’a violée. Et ça ne s'est pas arrêté là. A 12 ans, il a commencé à me vendre à ses copains, contre des bonbons, du matériel Hifi, n'importe quoi. Alors, le jour de mes 18 ans, je me suis barrée. J’ai fait mes valises et je suis partie. J’avais de la famille à Paris qui m’avait dit "tu peux venir chez nous, on va te recueillir". Ils savaient qu’il y avait des problèmes, mais quand je suis arrivée à Paris, ils ont eu peur. Peur que je contamine leur famille. Alors je me suis retrouvée à la rue.

LCI : Dans une ville que vous connaissiez à peine…

Anne Lorient : Le premier soir que j'ai passé dans la rue, je me suis réfugiée dans les souterrains de la Défense (le quartier d'affaires parisien, ndlr), ce qui n’était pas du tout une bonne idée parce que c’est plein de violences. J'ai été violée. Je venais de quitter un milieu très violent dans ma famille et je retrouve une autre violence, que je ne connaissais pas.J'ai eu un choc traumatique, ça m'a coupé la voix. Pendant trois ans, je me suis refermée sur moi-même, je ne parlais plus à personne, j'étais devenue muette. Mon seul contact avec l'extérieur, c'était les poubelles.

LCI : C'est la plus grande difficulté quand on est une femme dans la rue, l'insécurité ?

Anne Lorient : Oui, le plus dur, c’est la violence. On est tout le temps des proies, on doit faire face aux violences, aux viols, aux insultes. Je fais aujourd’hui partie des 30 femmes reconnues handicapées de viol à Paris, un statut pour lequel il faut justifier de plus de 50 viols auprès de la police. J’ai été plusieurs fois porter plainte mais quand j’étais ramassée par les pompiers, après qu'on m'ait bien amochée, ce sont les hôpitaux qui le faisaient pour moi. Ça, je l'ai découvert des années après. La deuxième difficulté, c'est l'hygiène. Notamment lorsque l'on a nos règles. À la rue c’est beaucoup plus compliqué. On n’a pas de serviettes hygiéniques, pas de tampons, et du coup, on est obligées de faire avec des tee-shirts, des tee-shirts sales, ce qui cause des mycoses.