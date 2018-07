Le point sur la situation à la gare Montparnasse ce 30 juillet 2018

Trois jours après son déclenchement, la panne électrique géante à la gare Montparnasse continue de donner des sueurs froides aux techniciens de la RTE, la filiale d'EDF qui alimente le site. Ce 30 juillet 2018, le trafic reste encore largement perturbé. Un TGV sur deux a été annulé et des retards sont encore enregistrés. Mais en théorie, les voyageurs ont été informés par SMS et par mail. Et ceux qui n'ont pas pu prendre leur train ou qui sont partis en retard vont être indemnisés. Matthieu Poissonnet, notre envoyé spécial à Montparnasse, nous en dit plus.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.