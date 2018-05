Le pont-canal du Cacor, ou comment traverser une rivière sur un canal

Dans la suite de la série des ponts, voici le pont-canal du Cacor, dans le Tarn-et-Garonne, où les Moissagais adorent s'y promener. Un canal coule au beau milieu du pont, traversant le Tarn et offrant une vue du site d'une beauté incomparable. Découvrez en images la balade sur le pont canal.



