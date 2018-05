En 30 ans, le pont de l'île de Ré a révolutionné la vie des habitants

Chaque jour, 10 000 véhicules en moyenne empruntent le pont de l'île de Ré, situé en Charente-Maritime. Inauguré il y a 30 ans, le pont a changé du jour au lendemain la vie des habitants. Alors qu'avant il a fallu prendre le bac, il suffit aujourd'hui de parcourir les trois kilomètres au-dessus de la mer pour huit euros hors saison et le double pendant l'été. Les sommes récoltées servent à l'entretien de l'île.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.