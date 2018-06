Le premier panneau des 80 km/h s'installe en Côte-d'Or

Dans quelques jours, dimanche 1er juillet plus précisément, les automobilistes devront appliquer les nouvelles règles sur la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes nationales et départementales. L'installation du premier panneau a été effectuée en Côte-d'Or ce mardi 26 juin. Par ailleurs, le coût des nouveaux panneaux, pour cette expérience qui devrait durer deux ans, est estimé entre six et douze millions d'euros.



