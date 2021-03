Le président Emmanuel Macron rend hommage aux victimes du terrorisme aux Invalides

Lors de cette cérémonie, les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande, le Premier ministre Jean Castex et plusieurs ministres et maires étaient présents. Un extrait du livre "Le lambeau" du journaliste Philippe Lançon, grièvement blessé dans l'attentat de Charlie Hebdo en 2015, a été lu par Chloé Bertolus, la chirurgienne qui l'a opéré. Emmanuel Macron prévoit de s'entretenir avec les présidents de treize associations de victimes.

À travers ce déplacement, le président souhaite "rendre hommage à son parcours de reconstruction". Six ans après, le traumatisme est toujours présent pour Michel Catalano. L'homme âgé de 53 ans avoue avoir encore "la boule au ventre" chaque matin quand il ouvre le portail de son imprimerie. Il dit avoir tenu grâce à sa famille, ses amis, à l'AFVT (Association française des victimes du terrorisme), et à ces "milliers de lettres de soutien reçues du monde entier."

Pourquoi la date du 11 mars a-t-elle été choisie pour cet hommage aux victimes du terrorisme ? Elle a été adoptée au niveau européen par des associations, en référence à l'attentat de Madrid de 2004 responsable de 191 morts. Depuis janvier 2015, les attaques terroristes ont tuées plus de 260 personnes en France. Les plus meurtriers sont ceux du 13 novembre 2015 avec 130 morts à Paris et Saint-Denis, et celui du 14 juillet 2016 à Nice (86 morts).

Au total, plus de 6.300 victimes et proches ont été pris en charge par le Fonds de garantie des victimes (FGTI) depuis 2015. Plus de 400 Français victimes d'un attentat à l'étranger ont été suivis ainsi que près de 1.000 victimes étrangères. "La menace terroriste reste toujours élevée", souligne l'Élysée, en précisant que 33 attentats ont été déjoués depuis 2017.