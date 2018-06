Le rappeur Médine accuse l'extrême droite "d'instrumentaliser la douleur des victimes" du Bataclan

Alors que ces derniers voyaient dans son concert une insulte faite à la mémoire des victimes des attentats du 13-Novembre, ce dernier a d'abord voulu "lever toute ambiguïté" et a renouvelé ses "condamnations passées à l'égard des abjects attentats du 13 novembre 2015 et de toutes les attaques terroristes", assurant au passage son "profond soutien" aux victimes et à leurs proches.





Mais surtout, le rappeur, connu pour ses textes au vitriol critiquant les responsables politiques détournant la laïcité pour attaquer l'islam, s'est adressé à ses détracteurs. Rappelant son combat de "15 ans" contre "toutes formes de radicalisme", il a accusé "l'extrême-droite et ses sympathisants" de "détourner le sens de [ses] chansons" et "d'instrumentaliser la douleur des victimes et de leur famille". Un message qui rappelle celui de certains survivants ou proches de victimes du Bataclan, qui ont regretté publiquement la "récupération politique" faite autour de ce concert.