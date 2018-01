Le recyclage de mégots commence à prendre son envol

Chaque année, près de 30 milliards de mégots de cigarettes sont jetés dans les rues. A Brest, une usine a décidé de tirer profit de ce constat en les recyclant. A l'issue de cinq étapes, les mégots deviennent des matières premières comparables à du bois. Le plastique, représentant 80% de sa composition, est conservé pour fabriquer des fournitures de bureaux. Avec une dizaine de contrats et 4 tonnes traités en 2017, le recyclage de mégots n'en est qu'à ses débuts.



