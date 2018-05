Le référendum "vot'action" contre la réforme ferroviaire est lancé

Au 18ème jour de grève de la SNCF, la pression des syndicats hostiles à la réforme ferroviaire augmente. Ceux-ci ont commencé à faire voter ce 14 mai tous les cheminots pour ou contre cette mesure gouvernementale. A la gare de Lille, les personnels de la société de train se sont fortement mobilisés et ont affirmé leur détermination pour contrer cette réforme. Le vote durera toute la semaine à partir du 14 mai et les résultats seront connus après la date du 21 mai. Les cheminots espèrent que le contre l'emporte largement afin d'exiger du gouvernement le retrait de la réforme et le retour à la table des négociations.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.