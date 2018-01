Le repas liquide commence à s'installer dans les rayons

Voilà qui pourrait presque ressembler à l'alimentation dans l'espace. Il s'agit du déjeuner liquide, boire ce que l'on mangeait auparavant. Cette nouvelle tendance commence à s'installer dans les rayons et semble être beaucoup plus pratique. Alors, avec ce concept lancé en 2014 aux États-Unis, le plaisir de manger est-il encore au rendez-vous ? Repas du futur ou simple phénomène, la convivialité à la française semble encore l'emporter.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 janvier 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.