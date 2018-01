Le restaurant 3 étoiles du chef Sébastien Bras retiré du Michelin à sa demande

"C'est la première fois que nous avons une demande publique de cette sorte. Il y a eu des fermetures de restaurant, des chefs qui ont décidé de faire autre chose, de changer de concept", souligne Claire Dorland-Clauzel. C'est le cas d'Alain Senderens, qui en 2005 au Lucas Carton à Paris, avait renoncé aux trois étoiles, souhaitant "troquer le bar contre la sardine" et un "service moins ampoulé". Mais était resté dans le guide avec une étoile de moins. Olivier Roellinger, en 2008, avait quant à lui fermé son restaurant trois étoiles à Cancale, en Ille-et-Vilaine, affirmant ne plus avoir la condition physique nécessaire et vouloir partager sa cuisine "autrement".