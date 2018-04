Le retrait de points, un business juteux

A cause de l'excès de vitesse, 63 000 automobilistes ont perdu tous leurs points sur leur permis de conduire en 2017. Pour pouvoir les récupérer, il faudra payer pour assister à des stages ou louer des voiturettes. La perte de points chez les automobilistes engendre un business florissant pour les organisateurs de stages de récupération et les loueurs de véhicules sans permis.



