Le romarin, une herbe de Provence plantée depuis 1936 chez les Auda

A Gattières et à Pégomas, dans les Alpes-Maritimes, c'est la récolte du romarin. Celui-ci sera coupé au fur et à mesure de sa pousse, jusqu'à l'automne. Mireille Auda, agricultrice nous explique les nuances du bouquet et de la couleur de la plante, selon la saison de cueillette. La famille a exploité la plantation depuis 1936 et Bernard, avec ses 80 ans de vie provençale, en garde de précieux souvenirs. Pour certains, le romarin est préférable cuisiné frais que séché. L'herbe est utilisée de manière traditionnelle ou pour composer des recettes originales.



