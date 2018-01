Le rond-point le plus laid de France est à Pontarlier

Installée il y a 20 ans et réalisée avec l'aide de collégiens, la statue conceptuelle d'André Malraux a été élue "rond-point le plus moche de France". C'est le résultat d'un sondage fait par une association de contribuables. Par ce concours insolite, elle a voulu dénoncer le gaspillage de l'argent publique pour des infrastructures. En effet, les Français ont dépensé près de 20 milliards d'euros pour la construction des 40 000 ronds-points.



