Le salaire minimum est-il fixé en dessous du Smic dans 40 branches professionnelles ?

Émanation du ministère du Travail, la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) s'est penchée en 2016 sur les minimas de branches. Parmi l'ensemble des 304 "principales branches", regroupant tout de même plus de 13 millions de salariés, la Dares a observé une conformité des minimas par rapport au Smic de l'ordre de 86%. Soit un peu plus de 40 branches qui auraient fixé des rémunérations minimales inférieures au Smic.

En pratique, cela ne signifie pas que des salariés se voient rémunérés à des niveaux inférieurs à ceux fixés par la loi, les employeurs étant tenus de combler la différence sous peine de sanctions. Toutefois, maintenir des minimas plus bas n'est pas sans incidence : en découle un impact direct sur la grille globale des salaires, pénalisant notamment l'avancement. "À chacune de ses revalorisations, le Smic rattrape, ou même dépasse, les plus bas niveaux de salaires conventionnels des grilles salariales des branches professionnelles", écrivait la Dares. Ainsi, "la plupart de ces dernières sont conduites à renégocier leur grille au moins une fois par an afin d’assurer leur conformité". Avec, comme le souligne cette étude de 2016, plus ou moins de rapidité et de volontarisme.