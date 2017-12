Le Secours catholique va ouvrir sa première "agence immobilière sociale" en 2018

"Le dossier est prêt. On n'a plus qu'à appuyer sur le bouton". Le Secours catholique va ouvrir l'an prochain sa première "agence immobilière sociale" en Ile-de-France, a annoncé dimanche sa présidente Véronique Fayet qui parle d'un "partenariat gagnant-gagnant avec des propriétaires privés" pour venir en aide aux personnes mal logées. "Il faut aller chercher ces logements vides. Il faut donner envie aux propriétaires", a-t-elle expliqué dimanche lors du Grand Rendez-vous d'Europe 1, CNews et Les Echos, rappelant que "la majorité des propriétaires n'ont qu'un seul logement et ont peur de le louer" et de se retrouver avec un loyer impayé.