Le secteur de la pêche manque de main-d'œuvre

Réputé pénible et dangereux, le métier de marin pêcheur n'attire plus. Sur les 350 à 400 élèves qui sortent des lycées maritimes, environ 20% choisissent un emploi à terre. D'autres optent pour la marine marchande. Pourtant, la pêche a énormément évolué. Non seulement, l'équipage dispose de bateaux plus confortables mais les salaires ont également augmenté. De plus, ce secteur permet de gravir rapidement les échelons.



