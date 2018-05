Le festival de Cannes a commencé et pour l'occasion, ce jour Cyril nous présente la recette de la salade Caesar. Pour commencer, faire des chips avec un peu de farine et du parmesan. Utiliser des emporte-pièces pour avoir une belle forme ronde. Et ajouter un peu de sésame noir pour plus de croquant. Pour la sauce Caesar qui est le plus important, mixer ensemble un jaune d’œuf, une gousse d'ail un trait de vinaigre, 20 cl d'huile d'olive, 45 cl de crème fraîche, 50 g d'anchois et 50 g de parmesan. Préparer ensuite les petits croûtons avec un peu de pain. Tailler le blanc de poulet et le rissoler avec de l'huile d'olive. Puis découper la sucrine et il ne reste plus qu'à disposer la salade Caesar. Retrouvez aussi la recette du dôme de café aux petits beurres, en images.



Ce samedi 12 mai 2018, Cyril Rouquet, dans sa chronique "Plateau Gourmand", met le septième art dans l'assiette avec la recette de la salade Caesar. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du samedi 12 mai 2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.