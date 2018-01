Le soleil a disparu dans la commune de La Bassée

Il est impossible de voir au-delà d'un manteau lourd et grisâtre dans le ciel de La Bassée. Depuis novembre, les habitants n'ont pas eu droit à beaucoup de soleil. Ils n'ont eu droit qu'à 1h42 d'ensoleillement par jour depuis le début de l'année 2018. Dans ces conditions, la communauté va chercher le moral chez le boucher ou chez la marchande de fruits qui offre des petits quartiers de soleil gorgés de vitamine C.



