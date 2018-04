Le soleil, c'est bon pour le business !

Après cinq mois d'hiver, le soleil est de retour sur tout l'Hexagone. De nouveaux records de température ont été enregistrés ce vendredi 20 avril. À Pornic, dans la Loire-Atlantique, il a fait 27 degrés. De quoi redonner le sourire non seulement aux touristes mais aussi aux commerçants. Les terrasses des restaurants sont prises d'assaut. Ce week-end pourrait être le coup d'envoi d'une saison touristique en retard de plusieurs semaines.



