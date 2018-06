Le soleil est de retour à Clermont-Ferrand

A 9h30, le thermomètre affichait déjà 27°C à Clermont-Ferrand ce samedi 30 juin 2018. Au plus grand plaisir et soulagement de chacun, les tenues estivales étaient de sortie en centre-ville. Tout le monde était ravi du retour du beau temps et chacun compte en profiter pleinement. A la recherche d'un peu de fraîcheur, certains choisissent de prendre un peu d'altitude et se rendent au pied du sommet du puy de Dôme.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.