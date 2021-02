Le sommet du Mont-Blanc est-il français ? La vieille querelle avec l’Italie relancée par Macron

La querelle, vieille de plus de 160 ans, refait surface, régulièrement, entre la France et l’Italie. Dernier incident en date : il y a tout juste un an, le président français Emmanuel Macron était en déplacement dans le massif du Mont-Blanc. Venant constater le recul de la mer de glace, le chef de l’État avait annoncé la création d’une aire protégée au sommet et autour du "Toit de l’Europe". Le tracé précis de la zone de protection avait été dévoilé quelques mois plus tard lors d’une conférence de presse, provoquant la stupeur de l’autre côté des Alpes. En cause, trois minuscules bouts de territoire, de seulement quelques kilomètres carrés, que la France et l'Italie se disputent depuis des décennies. L'arrêté du préfet de Haute-Savoie, entré en vigueur au début du mois d'octobre, exacerbe depuis les tensions au sommet des Alpes.

Pas d’habitants, juste de la neige. Ni or ni pétrole, non plus. Alors, pourquoi ces minuscules bouts de territoire déchaînent-ils autant de passion ? Le conflit est juste symbolique. Et il a suffi d’une étincelle pour relancer la polémique à propos du tracé de la frontière. Côté français, les cartes incluent le Dôme du Goûter, l’intégralité du Mont-Blanc et le glacier du Géant (voir carte ci-dessous). Mais les Italiens, eux, considèrent que ces territoires leur appartiennent. Si cette querelle prête bien souvent à sourire, le sujet est sensible, notamment depuis que les Italiens se sont découverts une passion pour le "Toit de l’Europe".