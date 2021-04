Le statut de site d'information attribué à FranceSoir a-t-il bien été renouvelé ?

Fin janvier, LCI rapportait que la ministre de la Culture Roselyne Bachelot appelait à un réexamen du statut "d'information politique et générale" (IPG) dont bénéficie le site FranceSoir. Un agrément dont le terme était initialement prévu en septembre 2022, mais que la ministre a voulu immédiatement voir vérifié.

Roselyne Bachelot souhaitait en effet vérifier que "ses conditions d’octroi" étaient "bien toujours respectées". Ce statut est délivré par une instance indépendante nommée la CPPAP, un acronyme qui désigne la Commission paritaire des publications et agences de presse. Outre le gage de crédibilité qu'il induit, il permet aussi de formuler auprès de l'État des demandes d'aides publiques. Problème : FranceSoir (version site Internet) n'a plus grand-chose à voir avec l'illustre titre de presse écrite qui s'écoulait jadis dans les kiosques. Ces derniers mois, à la faveur du Covid, il a contribué à la propagation de diverses fake news, et s'est transformé en espace de contestation où les théories conspirationnistes succèdent aux discours anti-système. Des prises de position régulièrement dénoncées, mais qui n'ont pas empêché la plateforme en ligne de voir son statut de site d'information confirmé ces derniers jours.

Un bref passage sur Wikipedia permet de retrouver une liste non exhaustive des fausses informations propagées par FranceSoir depuis le début de la pandémie, sources à l'appui. Des dérives dénoncées par d'anciens journaliste du journal, à l'initiative d'une pétition "pour que France-Soir retrouve son honneur et sa déontologie journalistique". Parmi les principales critiques formulées à l'encontre du titre, le fait qu'il ne salarie pas de journaliste. Son statut même de média se voyait remis en cause, malgré une audience croissante estimée à trois millions de visiteurs uniques par mois l'an passé.

Le réexamen du dossier FranceSoir, anticipé à l'initiative de Roselyne Bachelot, laissait présager un retrait de l'agrément de site d'information en ligne. Pourtant, plusieurs médias ont rapporté ces derniers jours que la CPPAP a validé le renouvellement du statut d’information politique et générale (IPG) du site, ce qu'a confirmé à LCI le ministère de la Culture. Pour y prétendre, "l’équipe rédactionnelle doit comporter au moins un journaliste professionnel au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail", nous indique-t-on rue de Valois. "Le rappel visait à faire cette vérification. Or, preuve a été apportée de la présence de 2 journalistes permanents et de 4 pigistes."