Le tempête Eleanor n'a pas épargné Paris

Cela ne s'est pas produit depuis la tempête Xynthia en 2010. Des rafales de vent allant au-delà des 110 km/h ont été enregistrées lors du passage de la tempête Eleanor. A Paris, les fortes bourrasques ont réussi à décimer des arbres qui, à leur tour, ont endommagé des véhicules et parfois même les feux de signalisation. Dans le 7e arrondissement, la cheminée d'un immeuble s'est effondrée et une autre a menacé de chuter. Malgré le vent et le mauvais temps, quelques courageux sont sortis pour faire leurs courses. Toutefois, les autorités recommandent de limiter les déplacements.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.