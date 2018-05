Le thym, une plante indissociable des recettes méditerranéennes

A Bouyon, dans les Alpes-Maritimes, on cueille le thym qui pousse à l'état sauvage. Il vient d'obtenir son indication géographique protégée. La cueillette ne se fera qu'à la fin de la floraison pour permettre aux abeilles d'en butiner le pollen. Outre son utilisation en cuisine, cette plante a aussi des vertus thérapeutiques. Pascal Delozier cueille et livre le thym au restaurant de sa fille Mina, qui l'utilise dans les plats méditerranéens qu'elle prépare, suivant les recettes qu'elle a hérité de ses parents et grands-parents.



