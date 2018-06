Le tilleul des Baronnies représente 70% de la production française

A Buis-les-Baronnies, la récolte de tilleul bat son plein. Sa production est passée de 400 tonnes dans les années 50 à dix tonnes par an, à cause notamment de la concurrence chinoise. Mieux valorisé, son prix d'achat repart aujourd'hui à la hausse. Le tilleul peut être utilisé en infusion, en sirop ou en limonade.



