Le top 5 des théories du complot les plus répandues et des stars de la complosphère

Trois ans après Charlie Hebdo, la fondation Jean Jaurès et le site Conspiracy Watch publient pour France Info une étude à la portée inquiétante : huit Français sur dix croiraient à au moins une théorie du complot. Le tout alors que l'attentat qui a frappé la rédaction du journal satirique le 7 janvier 2015 a fait l'objet de nombreuses remises en question - un rétroviseur qui brille alors qu’il était mat sur la photo d’avant, une carte d’identité oubliée de manière beaucoup trop évidente pour que cela soit naturel… Un indice, et Internet s'enflamme. De faits tout simples, s’échafaudent sur la toile les thèses les plus extravagantes. Pourquoi faire simple, quand on peut faire compliqué ?





Les théories du complot, ces thèses remettant en cause la version officielle de faits, séduisent. Là-dessus, les Etats-Unis sont champions : ils sont le plus grand pays producteur de contenus conspirationnistes venant de la société civile. Ainsi, 12 millions de personnes croient être gouvernées par des "reptiliens"… C'est-à-dire des reptiles à visage humain. La Russie et l’Iran sont les deux plus grands pays adeptes d'un "conspirationnisme d’Etat" assumé, ce qui signifie que l’Etat lui-même est à l’origine de négationnisme (pour l’Iran) et de théories du complot (pour la Russie). Voici quelques exemples de théories toujours bien à la mode.