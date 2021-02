Le fameux timbre rouge de La Poste va-t-il disparaître ?

C'est le moment pour les passionnés d'ajouter le timbre rouge à leur collection. La Poste songe en effet à abandonner son usage, garant d'une distribution le lendemain de l'envoi d'une lettre "prioritaire". Cette pratique est de moins en moins utilisée, a justifié ce samedi le patron du groupe Philippe Wahl sur France Inter.

"Nous devons poser la question du J+1", a-t-il lancé au micro de la radio publique. "Est-il encore utile, alors qu’on a tout ce qu’il faut comme moyen de communication urgent, de garder une lettre rouge ?"

De plus, l'activité du courrier traditionnel a particulièrement pâti de la crise sanitaire en 2020, avec une baisse de chiffre d'affaires de 13% et des volumes en baisse de 18% sur un an, soit 1,6 milliard de plis en moins. "Il y a dix ans les familles françaises écrivaient une cinquantaine de lettres rouges, urgentes, par an. L’année dernière, c’est cinq", a indiqué le dirigeant.