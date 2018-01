Le trafic est fluide en Auvergne-Rhône-Alpes

Les vacances de fin d'année sont terminées et il est temps pour les amateurs de ski de reprendre la route pour retourner à domicile. Dans le département de la Savoie, ils peuvent se réjouir d'un retour calme. Toute au long de la journée, le trafic est totalement fluide dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. On en parle avec Esther Lefebvre, journaliste à TF1.



