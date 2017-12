Le vent perturbe le Nouvel An en Bretagne

La neige ne sera pas le danger à redouter pour ce Nouvel An 2018. Des rafales de vent ont fait des dégâts en Sibérie dont un homme gravement blessé. Une tempête est d'ailleurs prévue ce week-end, emportant avec elle des rafales de 100 km à l'heure. La vigilance reste de mise.



