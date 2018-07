Le village de Gaillac-Toulza ravagé par les inondations

De forts orages se sont abattus le 16 juillet 2018 à Gaillac-Toulza, en Haute-Garonne. Un mauvais temps qui a entraîné des inondations dans le village. Le niveau de l'eau a atteint 1,50 mètre. Les dégâts matériels sont considérables. Beaucoup de voitures et de maisons ont été endommagées.



