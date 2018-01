Le village de Navilly est inondé

Les habitants de Navilly font face à une importante montée des eaux. En effet, sorti de son lit, le Doubs a inondé les plaines alentour. Habituée aux inondations, la population de la commune connaît les gestes et les réflexes à adopter pour y faire face. Pour elle, la solidarité est de mise. Les grands axes pour accéder au village sont toujours coupés à la circulation et l'école, la cantine et les transports scolaires sont restés fermés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français