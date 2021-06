Le vrai du faux des chiffres sur les fonctionnaires

C'est le corps de métier qui suscite le plus de fantasmes. Pas assez travailleurs, protégés à vie ou trop chers pour la société, les idées reçues sur les agents de la fonction publique sont considérables. Parmi elles, celle du nombre de fonctionnaires que compte le pays, et leur évolution.

Or, la dernière étude de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) sur le sujet montre que ce nombre n'a pas explosé. Au 31 décembre 2018, le pays comptait très exactement 5.56 millions d'agents de la fonction publique, hors contrats aidés. Soit 84 fonctionnaires pour 1000 habitants. Leur quantité n'a donc pas "doublé", mais augmenté de 47%. Dans le même temps, la population française a crû de 21%.

Des chiffres introuvables. Et loin de la réalité. Dans un rapport de la Direction générale de l'Administration et de la Fonction publique (DGAFP), on lit ainsi qu'il y avait 4,6 millions de fonctionnaires en 1980. La population française était alors de 55 millions. Ce qui nous donne non pas 39 fonctionnaires pour 1000 habitants, mais plutôt le double : 83 agents pour 1000 habitants.

Et quid de ceux qui estiment qu'il n'y en a plus assez ? C'est ainsi le cas du candidat du PCF, Fabien Roussel, qui a regretté ce jeudi sur France inter que "près 90.000 agents de la fonction publique" ont été supprimés "dans l'administration de l'État ces dernières années". Encore une fois, c'est une fausse information. Sur l'ensemble de la fonction publique de l'État, les agents sont passés de 2.476.000 en 2013 à 2.507.000 en 2017, selon les derniers chiffres de l'Insee.

Dans son dossier sur l'emploi de la fonction publique en 2020, l'Insee précise ainsi qu'au sein de la fonction publique d'État (FPE), "les effectifs progressent de 2% au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la Recherche (...) et ils augmentent de 1,5 % aux ministères de l'Intérieur et de la Justice avec le recrutement de surveillants pénitentiaires". En revanche, "les effectifs de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie continuent de diminuer (-2,3 %), de même que ceux des ministères économiques et financiers (-1,4 %)".