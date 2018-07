Légion d'honneur : Claude Lelouch, Laurence Parisot, NKM, Michel Bouquet... Voici la promotion du 14-Juillet

Dans le monde de la recherche, sont en outre distingués le climatologue Jean Jouzel et la physicienne et secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences Catherine Bréchignac, faits commandeurs, la biologiste Margaret Buckingham et l'historien Marc Fumaroli de l'Académie française, grands officiers.





Pour leur contribution à l'innovation en matière de technologie numérique, sont en outre cités le président de la start-up Actility Olivier Hersent et le PDG de Rakuten Olivier Mathiot (chevaliers). On trouve aussi dans cette promotion la gynécologue Joëlle Kauffmann (grand officier), l'oncologue Laurence Zitvogel (officier), ou encore Claire Compagnon, déléguée interministérielle à la stratégie pour l'autisme (chevalier).