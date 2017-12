Légion d’honneur : une promotion du 1er janvier moins people et "plus au mérite"

Il y a néanmoins des hommes et femmes politiques dont les noms figurent dans la liste pour "services de l’Etat" : les anciens ministres Dominique Bussereau, aujourd'hui président de l'Assemblée des départements de France, et Valérie Fourneyron, à la tête de l'autorité de contrôle indépendante mise en place par l'Agence mondiale antidopage, sont faits chevaliers.





Au total, cette promotion compte 282 chevaliers, 43 officiers, 7 commandeurs, 2 grands officiers et 2 grand'croix. Le 14 juillet dernier, la première sélection d’Emmanuel Macron avait été "exceptionnellement resserrée" avec 101 noms seulement, contre 562 personnes un an plus tôt.





Jusqu'ici, environ 3.000 personnes étaient distinguées chaque année, deux tiers à titre civil et un tiers à titre militaire. Mais Emmanuel Macron a décidé de réduire de 50% le nombre de décorés civils et de 10% celui des décorés militaires, soit moins de 2.000 par an. Hors promotion spéciale, la promotion du 1er janvier est l'une des trois promotions civiles annuelles de la Légion d'honneur, avec celles de Pâques et du 14 juillet.