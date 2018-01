"Les 2 Garçons", une brasserie classée aux monuments historiques

Basée à Aix-en-Provence, "Les 2 Garçons" est une brasserie historique créée en 1792 sur le cours Mirabeau. Au fil du temps, elle est devenue une institution à part entière. Son décor exhale un passé qui épouse l'histoire de France. A l'heure du déjeuner, la brasserie s'anime et le personnel propose aux clients des fruits de mer, une des spécialités de la maison.



