Les actes homophobes et transphobes continuent d'augmenter

Comment expliquer la persistance de ces violences ? D'abord par "une libération de la parole des victimes", assure l’association. "En accédant à de nouveaux droits, notamment au mariage, les personnes LGBT trouvent de plus en plus injuste et insupportable d’être victimes de LGBTphobies", peut-on lire dans le rapport. Autre élément d'explication : la montée de la parole homophobe dans le débat public, notamment avec les débats autour de la PMA, de la GPA et de l'homoparentalité de manière générale. "Ces propos nourrissent et légitiment l’homophobie et invitent les gens à passer à l’acte".





Pour enrayer la courbe, l'association demande notamment aux pouvoirs publics "qu'ils entendent la majorité de Français favorables à la PMA selon plusieurs sondages d'opinion et portent au plus tôt un projet de loi sur l’ouverture de la PMA et la filiation pour garantir la sécurité sanitaire, juridique et matérielle de nos familles". Et de conclure : "Nous espérons donc profondément qu'il n'y aura pas de hausse des actes LGBTphobes et des agressions physiques suite aux débats autour de l'accès la PMA."