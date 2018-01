Le bilan contrasté des actes racistes, antisémites et antimusulmans en 2017

Selon le ministère de l'Intérieur, 950 actes racistes, antisémites et antimusulmans ont été recensés en 2017, contre 1128 en 2016, soit une baisse de 16%. Les actes antimusulmans sont ceux qui ont le plus diminué (-34,5% avec 121 faits) devant les actes racistes (-14,8%, 518 faits) et les actes antisémites (-7,2%, 311 faits).





"Cette baisse globale ne doit cependant pas masquer l'augmentation des faits (...) d'actions violentes", qui obligent policiers et gendarmes à intervenir, a souligné le ministère de l'Intérieur. Beauvau s'inquiète notamment de la hausse "préoccupante" des actions violentes à caractère antisémite, passées de 77 en 2016 à 97 en 2017.