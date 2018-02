Les actualités des Moulinois en ce jeudi 15 février

Quelles actualités intéressent les habitants de Moulins ? La Montagne publiait l'actualité sur le bitcoin, la monnaie virtuelle mais les conversations dans les rues tournaient plutôt autour de l'affaire Maëlys qui a suscité beaucoup d'émotions. Le match de football PSG - Real de Madrid était aussi très discuté. A l'international, pour les Jeux Olympiques, la médaille d'or en snowboard cross pour la France et l'attentat aux Etats-Unis reviennent dans les propos.





Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/02/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.