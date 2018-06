Les adolescents croient-ils à l'amour ?

Les adolescents ont les mêmes visions que les adultes sur l'amour. Selon une enquête faite cette année, sur les 18-25 ans, les trois-quarts croient au coup de foudre, près de la moitié sont en couple et question stabilité, moins d'un quart ont déjà eu une relation de plus de trois ans. Ce qui montre qu'ils sont assez classiques sur les relations d'amour. Pourtant, avec l'influence des réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils ont de plus par rapport aux adultes ?



