À l'heure d'Internet, les adolescents croient-ils encore à l'amour ?

Les adolescents, des êtres romantiques qu'on ignore ? Ils auraient pourtant les mêmes visions que les adultes sur l'amour. Selon une enquête réalisée cette année, sur les 18-25 ans, les trois-quarts croient au coup de foudre, près de la moitié sont en couple et, question stabilité, moins d'un quart ont déjà eu une relation de plus de trois ans. Ce qui montre qu'ils sont assez classiques sur les relations d'amour. Mais qu'est-ce qui a changé ? Quelle est l'influence des réseaux sociaux et de leur prolifération dans les années 2000 sur leur perception ? Qu'est-ce qu'ils ont de plus par rapport aux adultes ?