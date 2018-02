Les agriculteurs des Deux-Sèvres s'inquiètent face à la réforme de la carte des zones défavorisées

Le relief de la région des Deux-Sèvres est d'une beauté pittoresque. Mais le sol n'est bon que pour les pâturages. Les agriculteurs sont inquiets car s'ils ne peuvent plus toucher les aides, ils ne pourront plus finir l'année. Quel sera alors le sort des 1200 fermes menacées par cette réforme de la carte des zones défavorisées?



