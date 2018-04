Les amoureux de la terre préparent leurs potagers au printemps

A Quetigny, en Côte-d'Or, le jardinage se fait en famille ou entre voisins. Les prémices du printemps sont le meilleur moment pour travailler la terre. En 40 ans, André n'a jamais raté un seul printemps dans son potager. Pour lui, travailler la terre est une vrai détente, même si les débuts de saison ne sont pas les plus faciles. Dans la serre collective, les jeunes pousses sont en pleine forme. Les premiers légumes de saison pourront être dégustés dès le mois de juin.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.