Les astuces pour bien répartir le ménage en famille

L’art de rendre les tâches ménagères motivantes pour les enfants. Mettre en place un tableau des récompenses en fixant des objectifs à atteindre permet de faire voir les tâches comme un jeu, et non comme une corvée, aux plus petits. Pour que les plus grands ne soient pas lésés, adaptez les récompenses aux intérêts de chacun. Geralin Thomas suggère de donner des images aux bambins de maternelle pour qu’ils fassent une collection, de mettre un système de points permettant à l’enfant de primaire de choisir une activité ou de veiller plus tard. Et pourquoi pas, acheter un petit quelque chose aux plus âgés. Plus on est de fous, plus on rit, alors riez, mais en famille.





* Etude Ipsos-Omnicom "Les Français et la répartition des tâches : Où en sommes-nous en 2018 » pour P&G Ariel du 18 avril 2018. Enquête réalisée en ligne du 11 au 16 avril 2018 auprès de 1.008 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas