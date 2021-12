Les atteintes à la laïcité en hausse à l'école, les jeunes de moins en moins attachés à ce principe FREDERICK FLORIN / AFP

RELIGION - Selon une étude Ifop pour la Licra (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme) publiée ce jeudi, 40% des lycéens pensent que les normes édictées par leur foi sont plus importantes que les lois de la République. Dans le même temps, l'Éducation nationale rapporte une légère hausse des atteintes à la laïcité depuis la rentrée.

Les atteintes à la laïcité à l'école sont en légère augmentation depuis la rentrée. Selon le ministère de l'Éducation, qui publie ses chiffres à l'occasion de la journée de la laïcité ce jeudi, 614 cas d'atteinte à la laïcité à l'école ont été recensés entre le début du mois de septembre et la fin du mois de novembre, contre 547 signalements d'atteinte au principe de laïcité de décembre 2020 à mars 2021. "L'ensemble des faits se passent à 51% dans les collèges, une tendance assez stable, autour des questions vestimentaires du port du voile ou des jupes très longues. Puis nous avons 26% des incidents dans les lycées et 23% dans les écoles maternelles et élémentaires", a détaillé le ministère. Par ailleurs, sur ces 614 faits, "un tiers (219 faits) relève des incidents enregistrés lors des hommages rendus à Samuel Paty il y a un mois". Et alors que l'Ifop publie ce jeudi une étude pour la revue Le Droit de vivre et la Licra (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme) sur la laïcité au lycée, les chiffres semblent rejoindre les faits. L'enquête, menée auprès d'un peu plus de 1000 jeunes, montre que ceux-ci semblent de moins en moins attachés à la laïcité et constatent régulièrement des atteintes à ce principe.

Des absences de jeunes filles aux cours de sport, au nom de la religion, constatés par plus de la moitié des professeurs

Selon cette étude, réalisée en ligne du 15 au 20 janvier 2021, plus d’un lycéen sur deux (55%) a déjà été confronté à une forme d’expression du fait religieux en milieu scolaire au moins une fois au cours de sa scolarité. 47% ont par exemple déjà constaté des demandes en faveur de menus conformes à des pratiques confessionnelles. En classe, les atteintes à la laïcité les plus récurrentes ont lieu, selon l'étude, lors de l'enseignement moral et civique (33% des enseignants disent avoir été témoins de remise en cause de ce principe), de cours d'éducation à la sexualité (37%) ou de cours d’histoire-géographie (28%). 53% des professeurs ont par ailleurs déjà constaté des absences aux cours d'éducation physique et sportive de la part de jeunes filles au nom de leur religion.

40% des lycéens pensent que les normes édictées par leur foi sont plus importantes que les lois de la République

En règle générale, 40% des lycéens ayant une religion estiment que les normes édictées par leur foi sont plus importantes que les lois de la République, contre 23% de l'ensemble des Français ayant une religion. 39% disent également considérer que leur religion est "la seule vraie religion". Ainsi, les trois quarts des élèves interrogés (71%) pensent que les enseignants doivent respecter les religions afin de ne pas offenser les croyants et seuls 61% pensent qu'il est justifié que les enseignants montrent à leurs élèves des dessins caricaturant ou se moquant des religions afin d’illustrer les formes de liberté d’expression. Plus choquant, 8% des lycéens ne condamnent pas l'assassinat de Samuel Paty et 5% le condamnent tout en partageant certaines motivations de son meurtrier.

Les atteintes plus nombreuses dans les zones d'éducation prioritaire et de la part des élèves musulmans

À chaque fois, les atteintes à la laïcité rapportées lors de cette enquête étaient plus nombreuses dans les zones d'éducation prioritaire. Ainsi, alors que 48% des lycéens disent avoir déjà observé au moins une fois des contestations de cours au nom de la religion, 74% d'entre eux se trouvaient dans un lycée classé "prioritaire". Les élèves de confession musulmane étaient également les plus enclins à contester les principes de la laïcité à l'école. Selon l'étude de l'Ifop, 49% des lycéens musulmans ont ainsi déjà soutenu au moins une fois une contestation d’enseignement au nom de la religion, contre 21% chez l'ensemble des élèves. Ils sont également 13% à ne pas condamner l'assassinat de Samuel Paty et 65% à penser que les normes et règles édictées par leur religion sont plus importantes que les lois de la République, contre 30% des catholiques.

Bientôt une formation obligatoire à la laïcité pour tous les enseignants

Un comité interministériel de la laïcité (CIL) doit se tenir ce jeudi à Matignon à la faveur de la journée "de la laïcité" pour préciser plusieurs dispositions de la loi contre le "séparatisme". Cette loi contient une batterie de mesures portant sur la neutralité du service public, la lutte contre la haine en ligne, l'encadrement de l'instruction en famille, le contrôle renforcé des associations, la transparence des cultes et de leur financement. Par ailleurs, alors que la loi a rendu obligatoire la formation de tous les agents de la fonction publique (État, territoriale, hospitalière) aux principes de laïcité d'ici à 2025, le gouvernement s'attache actuellement à en définir les contenus. "Cela pourrait être fait en deux temps : une formation théorique, d'un à trois jours ; puis un volet opérationnel adapté à chacune des fonctions publiques ou des entreprises", a souligné Marlène Schiappa. Selon elle, la formation obligatoire sera instaurée dans les écoles de service public la fin de cette année et chaque nouvel entrant (y compris les contractuels) formé à la mi-2022.

Charlotte Anglade

