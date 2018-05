Les baguettes musicales de Didier Navarro font la fierté des Lucéramois

On compte 32 000 boulangers sur tout le territoire national. Dans l'arrière-pays niçois, à Lucéram, Didier Navarro est fier de ses baguettes croustillantes, qu'il cuit dans son four à bois. Les Lucéramois ne tarissent pas d'éloges sur ses baguettes musicales. Le boulanger suit fidèlement avec amour et passion la fabrication du pain à l'ancienne. Installé au village, il y a six ans, le couple de boulangers a été vite adopté par les villageois.



