Les bas et collants français haut de gamme se fabriquent à Sumène

Depuis 1920, la fabrique de Sumène confectionne des bas en nylon et en soie de très haute qualité. Avec du matériel sophistiqué et du personnel expérimenté, elle peut produire jusqu'à 100 paires de bas par jour. La particularité de ces dernières réside dans leur résistance et leur grande finesse.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/12/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.