Les beaux parleurs transforment la Foire de Paris en véritable spectacle

La 114ème édition de la Foire de Paris a débuté vendredi 27 avril 2018 à la Porte de Versailles. Dans les secteurs des démonstrateurs, aucun produit n'a laissé les visiteurs indifférents. Même les plus réticents ont fini par tendre l'oreille. Les box ont tellement eu de succès qu'elles n'ont pas besoin de camelot pour les vendre.



